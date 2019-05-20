В понедельник, 20 мая, во время заседания львовского регионального отделения Ассоциации городов Украины мэры городов Львовской области поддержали меморандум о создании регионального полигона ТБО в области. Этот меморандум ранее подписали мэры восьми городов Львовщины, а сейчас на заседании его поддержали около 20 человек. Об этом сообщает zaxid.net.

Во время обсуждения вопроса мэр Львова Андрей Садовой заявил, что у половины городов есть проблемы с мусором. И что после того, как были получены 35 млн евро от ЕБРР, летом начнутся работы по строительству завода. "Все, кто нам помогали, смогут отдавать свой мусор. Но завод не сможет переработать полностью ТБО. Поэтому полигон нужен", - сказал Садовой.

Андрей Садовой напомнил, что Львовский горсовет согласился оплатить разработку документации, а также само строительство полигона ТБО. Для этого был необходим земельный участок, который должна предоставить ЛОГА. "Только за 2018-2019 годы мы направили 168 писем - президенту, премьеру, вице-премьеру, министру регионального развития, председателю ВРУ, председателю ЛОГА - с просьбой выполнить норму закона и выделить земельный участок для обустройства полигона. Также в июне 2017 госкомиссия по чрезвычайным ситуациям поручила ЛОГА выделить участок под полигон. Однако, участки, которые нам предлагали, не соответствовали установленным ДБН по площади территории, не соответствовали выводам научно-экспертных групп по целевому использованию, расстоянию до водных объектов, курортов и жилой застройки", - сказал заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.

Напомним, что в апреле мэры восьми городов Львовщины подписали меморандум о создании совместного полигона ТБО. Меморандум подписали представители горсоветов Львова, Пустомытов, Борислава, Дрогобыча, Трускавца, Сходницы, Нового Роздола и Городка.

Как сообщала "Страна", Садовой пожаловался, что только 8 городов принимают львовский мусор.

По состоянию на конец июня 2017 года во Львове оставались невывезенными 10,7 тонн мусора. Уже спустя месяц во Львове заявили, что вывезли весь мусор с городских площадок.