Сегодня в Раде Олег Ляшко устроил словесную перепалку с Владимиром Зеленским, который читал инаугурационную речь. Он начал выкрикивать с места, когда новый президент перешел на русский язык. Тот ответил ему, что Ляшко делит украинцев.

Однако на этом конфликт не исчерпался. Выходя из сессионного зала, Зеленский снова взглянул на Ляшко, и оба политика буквально испепелили друг друга взглядами.

Фото об этом опубликовали в соцсетях.

Отойдя от Ляшко, Зеленский погрозил ему пальцем.

На видео с инаугурации было заметно, что Ляшко что-то сказал Зеленскому, когда тот проходил между рядами нардепов. Тот обернулся на его слова и погрозил пальцем.

"Страна" сегодня транслировала, как проходила инаугурация Владимира Зеленского.

Мы также ведем обновляемый сюжет о перспективе досрочного роспуска парламента, о котором уже объявил новый президент.