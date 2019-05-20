Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На церемонии инаугурации, которая прошла в Верховной Раде, он зачитал присягу и получил символы президентской власти.

После этого Зеленский произнес речь на украинском языке с вкраплениями русского.

Церемония инаугурации стала поводом для фотожаб. Интерес пользователей сети вызвали выражения лиц тех, кто присутствовал в Раде.

Достаточно сложные лица были у прошлых президентов Украины.

Хитом стало выражение лица Ирины Геращенко.

Также пользователи не обошли стороной тему ухода Петра Порошенко, который еще пару месяцев назад всерьез рассчитывал остаться на второй срок.

Ранее мы сообщали, что Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией

Также "Страна" рассказывала, что Олеся Медведева и Тарик Незалежко записали рэп о президенстве Зеленского.