Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", страдала расстройством пищевого поведения. Об этом она рассказала в интервью изданию The Sunday Times.

23-летняя знаменитость призналась, что в подростковом возрасте изнуряла себя голодовками, из-за чего в 19 лет столкнулась с проблемами со здоровьем - у нее в течение целого года не было менструации. По словам звезды, она была помешана на подсчете калорий, так как находилась в центре внимания в "самые неловкие, неудобные, неуверенные в себе годы" и испытывала трудности с восприятием собственной внешности.

Тернер заявила, что музыкант Джо Джонас, за которого она вышла замуж в начале мая, спас ей жизнь. "Он сказал, что не может быть со мной, пока я не полюблю себя. Он не может видеть, что я люблю его больше, чем саму себя", - вспомнила актриса. Она рассказала, что после пережитой анорексии отказывается от любых ролей, которые требуют от нее сбросить вес. Она пояснила, что это плохо может сказаться на ее психическом здоровье.

Фото: instagram.com/joeandsophie

Как сообщала "Страна", исполнительница роли Сансы Старк вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса в Лас-Вегасе, брачную церемонию провел двойник Элвиса Пресли.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что Софи Тернер вышла замуж в платье от его жены - украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Напомним также, что "Страна" писала, чем закончились съемки последней "Игры престолов".