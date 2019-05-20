Болельщики признали полузащитника Руслана Малиновского лучшим игроком "Генка" в завершившемся футбольном сезоне в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба клуба, который выиграл чемпионат.

Наш полузащитник победил в традиционном голосовании и получил приз – золотую бутсу. Серебряную и бронзовую награды вручили соответственно Мбвани Саматте и Себастьяну Деваесту.

В минувшем сезоне Малиновский провел 51 поединок в футболке "сине-белых", забив 16 голов и совершив 16 голевых передач.

Фото: krcgenk.be

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко в составе Манчестер Сити выиграл еще и Кубок Англии. В субботу, 18 мая, в финале Кубка Англии футболисты Хосепа Гвардиолы разгромил "Уотфорд", установив новый рекорд АПЛ.

Напомним, что "Шахтер" пригласил болельщиков на празднование чемпионства в Харькове после игры с "Динамо".