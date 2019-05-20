Президент Владимир Зеленский, который сегодня принял присягу, задекларировал за 2018 год 9,7 млн гривен, жена - 4,9 млн гривен доходов за 2018. Об этом говорится в его декларации за 2018 год.

Из 9,7 млн гривен доходов Зеленского 4,5 млн составила его зарплата в "Квартале 95". Его супруга также работает в "Квартале 95" и получила там 1,1 млн гривен зарплаты за 2018.

В банках у Зеленского 434 тыс. долларов, 132 евро и 1 млн гривен, а у его жены - 12 тыс. долларов и 254 тыс. гривен. Наличными он хранит 190 тыс. долларов и 107 тыс. евро, а у его жены - 150 тыс. гривен.

В октябре 2016 Зеленский с супругой получили квартиру в Киеве на 270 кв. м (стоимостью 19,3 млн гривен), собственником которой является кипрская компания Aldorante Limited, с ноября 2014 они арендовали квартиру на 92 кв. м в Великобритании (стоимостью 42,3 млн гривен), а в апреле 2013 года жена артиста приобрела за 1,3 млн гривен квартиру в Ялте на 130 кв. м.

Кроме того, у Зеленского в совместной собственности с художественными руководителями "Квартала 95" есть три квартиры в Киеве: на 132 кв. м, на 255 кв. м и на 200 кв. м в Киеве. С 2008 года он владеет домом в Киевской области на 354 кв. м и земельным участком на 1,2 тыс. кв. м, также имеет два парковочных места в Киеве. У супруги Зеленского с 2014 года есть квартира в Киеве за 2,7 млн на 284 кв. м и два нежилых помещения в Киеве в совместной собственности с художественными руководителями "Квартала 95" (338 кв. м и 306 кв. м).

Также супруги задекларировали дом в Италии на 413 кв. м, который зарегистрирован на их итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Право собственности на него приобретено в 2015 году, однако в предыдущей декларации он не был указан. В качестве объектов незаконченного строительства в декларации указаны 5 отельных номеров в Грузии, которые находятся в совместной собственности супругов.

Как и в предыдущей декларации, он указал в качестве ценного имущества наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а его супруга - часы Breguet, а также сережки и кольцо с бриллиантами Graff. У Президента есть Range Rover Land Rover (2016 года выпуска за 4,7 млн гривен), а у его жены - Mercedes-Benz S500 4 Matic (2014 года выпуска) за 1,8 млн гривен.

Зеленский является бенефицаром "Киноквартала", Vilhar Holdings Limited на Кипре, а совместно с женой - "Квартала 95", Aldorante Limited на Кипре, Film Heritage inc в Белизе и San Tommaso S.R.L. в Италии.

Напомним, что Зеленский забыл указать в предыдущей декларации виллу на курорте российских олигархов в Италии.

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