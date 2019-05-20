В Печерском суде Киева избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 20 млн гривен для и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также в суде избрали меры должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу, 17 мая, при получении 480 тыс. гривен от предпринимателя.

И.о. председателю Государственной службы занятости в Печерском суде Киева избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 млн гривен.

Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн гривен. Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщала "Страна", Розенко заметил в Украине много вакансий с зарплатой более 15 тыс гривен. В частности, он сообщил, что по информации Государственной службы занятости, не только в Киеве, а и в Харьковской, Днепропетровской, Тернопольской и Запорожской областях, а также в Одессе, зарплата может превышать 15 тысяч гривен.

Отметим, что за март число безработных в Украине сократилось на 17 тыс человек.