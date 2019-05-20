Египетские военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного в декабре прошлого года за незаконный заход в территориальные воды страны, передает ТАСС.

Уточняется, что на судне находились в общей сложности 31 человек из шести стран, в том числе 17 граждан Украины, двое россиян и один азербайджанец, а также граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии. В воскресенье стало известно, что моряков будут отпускать группами по 10 человек. При этом власти Египта оставляют у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа в $56 млн за незаконный заход в территориальные воды.

"Освободили 10 человек, в данный момент они находятся на военной базе, ждут, когда консулы получат разрешение от военных на то, чтобы вывезти их с территории военной части", - сказал собеседник агентства, уточнив, что среди освобожденных пять граждан Украины, один россиянин и по двое граждан Индии и Филиппин.

По его словам, с остальным экипажем на борту находятся военные, они "изучают грузовую систему для предстоящей выгрузки". С питанием проблем нет, однако моряков держат в одном помещении без условий для сна, им также запрещают пользоваться телефонами.

"В целом военные ведут себя не так агрессивно, как раньше - мы просто не даем им повода. Однако они продолжают психологическое давление на экипаж с целью получения данных о судне и грузовых системах Экипаж отказывается", - добавил собеседник агентства.

Напомним, 18 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетские военные удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа - под угрозой. Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.

Ранее "Страна" писала о том, что посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием разъяснить ситуацию с задержанием грузового танкера Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков.