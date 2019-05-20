Шведские ученые-генетики выяснили, что стремление людей завести собаку на более чем 50% объясняется генетическими факторами. Об этом сообщает N+1.

Ученые под руководством Туве Фалл из Уппсальского университета провели близнецовое исследование на данных о 35 035 парах близнецов, родившихся в Швеции с 1926 по 1996 годы. Исследователи выяснили были ли у участников исследования когда-либо собаки и есть ли они у них сейчас.

Авторы работы впервые показали, что стремление завести собаку во многом (больше, чем в половине случаев) объясняется генетически. Исследователи уточняют, что подобный анализ не дает никакой информации о том, какие именно гены вовлечены в желание человека завести собаку, но в будущем может помочь подробнее изучить, с одной стороны, генетическое влияние человека на процесс одомашнивания собак, а, с другой, то, как владение собакой может повлиять на здоровье человека - опять же, в зависимости от его генотипа.

Формирование связи между собакой и человеком изучают и с помощью анализа поведения и организма самих животных. Так, в 2017 году ученые выяснили, что дружелюбное отношение собаки, с одной стороны, зависит от генетической предрасположенности к контакту, а с другой, от его реакции на гормон окситоцин.

В будущем выводы ученых помогут выяснить, как генетика человека повлияла на процесс одомашнивания собак, а также узнать о генетическом аспекте положительного влияния собак на здоровье и жизнь человека.

Собаки стали одними из первых животных, которых приручил человек. Первые питомцы обитали на Земле более 15 тысяч лет назад. При этом до сих пор неизвестно, какие именно факторы влияют на формирование любви человека к собакам и их желание завести животное.

Как сообщала "Страна", ученые обеспокоены влиянием домашних любимцев на дикую природу.

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