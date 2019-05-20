Начался ремонт автодороги Запорожье - Мариуполь, соединяющей Запорожскую и Донецкую области. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Работы идут на участке автодороги Запорожье - Мариуполь вблизи Орехова. Вскоре приступят к ремонту участка в районе Розовки. Глава Запорожской ОГА Константин Брыль отметил, что дорога стратегическая: во-первых, ведет к порту Мариуполя, во-вторых, к Донбассу. Поэтому у нее и экономическая, и военная нагрузка.

Отмечается, что состояние трассы оставляет желать лучшего, особенно на границе с Донбассом. На участках дороги выполнят средний текущий ремонт: частично заменят основу и положат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона.

Фото: zoda.gov.ua

"Страна" разбиралась, куда пропал асфальт с украинских трасс и как осваивают рекордный дорожный бюджет. В 2018 году на ремонт была потрачена рекордная сумма - порядка 42 млрд гривен.

Отметим, что под Полтавой открыли для проезда авто первый в Украине участок цементнобетонной дороги.