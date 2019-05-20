Руководство Google отказалось от сотрудничества с Huawei, сообщает Reuters. Уточняется, что такое решение было принято после того, как Министерство торговли США пообещало внести китайскую компанию в черный список. В результате этого Huawei лишится доступа к обновлению операционной системы Android.

После этого официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай следит за развитием ситуации с компанией Huawei, но при этом он не стал уточнять, какие ответные меры собирается принять Пекин, передает Associated Press.

"Китай поддерживает то, чтобы китайские компании отстаивали свои законные права положенными законом средствами", - добавил он.

Всвою очередь в самой китайской компании заявили, что установленные на ее гаджетах программы, обеспечивающие безопасность, будут обновляться, несмотря на действия Google. Huawei пообещала, что Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат работать на ее устройствах.

Ранее "Страна" писала о том, что Белый дом официально обвинил компанию Huawei в мошенничестве и угрозе нацбезопасности США.

Также мы сообщали, что компания Huawei уволила топ-менеджера, которого арестовали в Польше по подозрению в шпионаже..