Вечером, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского, состоится брифинг премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом говорится в тексте анонса, опубликованного пресс-службой правительства Украины.

Начало брифинга намечено на 17:00. Он состоится в здании Кабинета министров в Киеве.

Как сообщала "Страна", после инаугурации Владимира Зеленского спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, лидер Народного фронта Арсений Яценюк и экс-президент Петр Порошенко закрылись в кабинете Парубия и обсуждали, что делать с роспуском Рады, о которой объявил Владимир Зеленский на инаугурации.

Также мы писали, что стали известны две даты возможные досрочных выборов в Верховную Раду.

Напомним, что лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко поддержал досрочный роспуск Верховной Рады.