Гройсман позвал журналистов на срочный брифинг в понедельник
Вечером, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского, состоится брифинг премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом говорится в тексте анонса, опубликованного пресс-службой правительства Украины.
Начало брифинга намечено на 17:00. Он состоится в здании Кабинета министров в Киеве.
Как сообщала "Страна", после инаугурации Владимира Зеленского спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, лидер Народного фронта Арсений Яценюк и экс-президент Петр Порошенко закрылись в кабинете Парубия и обсуждали, что делать с роспуском Рады, о которой объявил Владимир Зеленский на инаугурации.
Также мы писали, что стали известны две даты возможные досрочных выборов в Верховную Раду.
Напомним, что лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко поддержал досрочный роспуск Верховной Рады.