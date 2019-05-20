В Подольском районе Киева местному жителю пришлось отстреливаться от хулиганов, которые завязали драку. Прибывшая полиция задержала правонарушителей, однако одному из них удалось сбежать. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина вместе со своей дочкой были на детской площадке, когда к ним подошла группа молодых людей, они начали приставать к нему, а затем завязали драку. По просьбе киевлянина прекратить противоправные действия, правонарушители не реагировали.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пострадавший имел при себе травматический пистолет и произвел сначала два предупредительных выстрела в воздух, чтобы остановить злоумышленников, а затем был вынужден стрелять по нападавшим. В результате инцидента ранения получили двое правонарушителей и сам пострадавший. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли стреляные гильзы, патроны и опросили очевидцев и свидетелей. Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались местные жители 1990, 1984 и 1973 гг рождения. Еще одного подозреваемого, который скрылся с места происшествия, ищут.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве обстреляли плавучий ресторан "Веранда на Днепре".

Также читайте о том, что пьяный открыл огонь по людям в Киеве и скрылся с вооруженными собутыльниками на Мерседесе с военными номерами.