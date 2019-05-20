Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду. Об этом он заявил сегодня во время своей инаугурационной речи.

"Уважаемые депутаты... я очень вас прошу принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс, а также уволить главу СБУ, министра обороны, генерального прокурора Украины... У вас на это будет два месяца... Я распускаю Верховную Раду 8 созыва", - заявил он с трибуны парламента.

Указ о роспуске новый президент может подписать уже завтра, после консультаций с главами фракций, как это предусмотрено законом.

Официальная причина роспуска - в Раде уже несколько лет де-факто нет коалции. Это дает президенту право роспуска.

Особенно сильно противится разгону "Народный фронт", который не имеет перспектив пройти в следующую Раду. Не попадает туда, если верить опросам, и подконтрольный Ринату Ахметову "Оппозиционный блок", а также "Радикальная партия" и "Самопомощь".

Также досрочные выборы убирают из политики Владимира Гройсмана, который мечтал о продолжении политической карьеры, но пока не обзавелся рейтингом.

Фаворитами же парламентской гонки являются "Слуга народа" (около 40% рейтинга), "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Батькивщина" и гипотетический "Блок Петра Порошенко" (у всех примерно по 10%). Проходит в Раду также проект Игоря Смешко и на грани попадания - партия Анатолия Гриценко.

Поэтому не исключено, что партии, которым не выгодны внеочередные выборы, попытаются отменить роспуск в судебном порядке. Формальная зацепка - о конце коалиции должен объявить спикер. А он сделал это лишь на минувшей неделе - дав 30 дней на формирование нового большинства.

Впрочем, юристы уже заявили, что Зеленский все равно может распустить парламент. Более того - это мнение поддержал глава Окружного админсуда Киева, который полномочен решать такие вопросы. "Страна" следит за тем, как политические силы реагируют на роспуск Рады.

17:30 Владимир Гройсман в среду подаст в отставку с поста главы правительства.

16:43 "Свобода" потребовала созвать внеочередное заседание Рады, чтобы проголосовать за новый избирательный кодекс. Иначе выборы пройдут по старым правилам, пишет нардеп Андрей Ильенко.

16:30 "Самопомощь" согласилась с досрочными выборами, хотя и намекнула, что есть определенные юридические недоработки с разгоном Рады.

"Это было политическое заявление. Глава государства прекрасно понимает, что сегодня украинцы имеют настолько низкое доверие к парламенту, что готовы пренебрегать юридическими тонкостями оснований роспуска. А эти метаморфозы, которые переживала Верховная Рада на прошлой неделе - когда одна из фракций вышла из коалиции, чтобы не допустить роспуска парламента - выглядело очень бедно и беспомощно. И только добавило легитимности Президенту Зеленскому", - заявила вице-спикер Оксана Сыроид.

16:16 Юлия Тимошенко поддержала досрочные выборы. Она призвала накануне изменить закон о выборах и сменить всех силовиков сейчас, а не после выборов. В общем она повторила все требования к парламенту от Зеленского, от себя добавив закон о снижении коммунальных тарифов.

16:07 Роспуск Рады комментируют в соцсетях.

"Свершилось. Разгон Рады прямо во время инаугурационной речи - сильнейший поступок, который не оставляет разночтений.

Теперь невозможно будет сказать, что Зеленский что-то хотел и не договорился с Радой.

Посыл к раде абсолютно понятен. Увольняйте министра обороны, генерального прокурора, главу СБУ. Голосуйте за избирательный кодекс и открытые списки, снятие депутатской неприкосновенности и криминальную ответственность за незаконное обогащение. И все это в два последних месяца своих полномочий.

Уговаривать и упрашивать никто никого не будет. Решение принято. Хотите - делайте, голосуйте, принимайте законы, увольняйте всех, кого надо. Не сделаете - через два с половиной месяца это случится всё равно.

Надо отдать Владимиру Зеленскому должное. Он мощно взял власть и показал, что идти на многочисленные компромиссы в самом начале вступления в должность не является необходимостью. Тем более в сложившихся условиях, когда коалиции действительно в Раде уже нет годами.

Что касается досрочных выборов и правил, по которым они будут происходить - очевидно, что Зеленский является едва ли не единственным политиком в стране, который равнодушен к формату выборов.

Мажоритарная система, вне всякого сомнения, в наших условиях не способна прямо представлять волю местных избирателей, но президент с подобным рейтингом и отрывом от конкурентов способен мобилизировать избирателей на местах почти под любого малоизвестного кандидата. Во всяком случае это будет интересный челлендж в каждом регионе.

Потому, даже если не будет открытых списков - Зеленский и его новое партийное образование способно уже в конце июля обнаружить себя безальтернативно во главе всех политических процессов.

Особенно учитывая тот факт, что избирателям подобная решительность нового президента обязательно понравится. Фактически, сегодня уже состоялся первый шаг в парламентской гонке. И стать ему реальным конкурентом будет очень сложной задачей.

Решив разгонять это стадо, Зеленский стал ураганом, выйдя за привычные рамки и поступил наиболее сильно из всех возможных вариантов. Теперь важно продолжать", - пишет журналист Николай Фельдман.

15:50 Стало известно, кто поведет пиар-кампанию БПП на выборах в Раду. Это скандальный израильский политтехнолог Таль Зильберштейн, который угодил в антисемитский скандал в Австрии и проходит фигурантом громкого дела в Израиле.

Собрали все, что о нем известно.

15:30 БПП Солидарность заявила готова к проведению парламентских выборов. При этом там отметили, что прекращение полномочий Рады - это авторитаризм. И что в этом вопросе нужно опираться на "юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году".

"Партия БПП "Солидарность" готова как к плановым выборов в Верховную Раду, так и к досрочным выборам. Мы готовы к выборам организационно и содержательно.

С другой стороны, мы считаем, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должна реализовываться в полном соответствии с Конституцией Украины. Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является небезусловным и должно происходить в полном соответствии с Конституцией.



Партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не упомянул новоизбранный Президент Зеленский в своей инаугурационной речи", - говорится в заявлении.

15:15 В Раде назвали две возможные даты новых выборов. Они пройдут 14 или 21 июля. Конечная дата зависит от дня официальной публикациисоответствующего указа. Об этом заявил бывший глава комитета избирателей Украины нардеп Александр Черненко (БПП).

"Если президентский указ о роспуске Рады будет до среды, 22 мая, включительно опубликован, то досрочные выборы состоятся 14 июля, если после среды, то - 21 июля", - сказал он.

15:00 Консультации по роспуску парламента начнутся 21 мая в 10:00. Владимир Зеленский встретится с главами фракций у себя на Банковой, сообщил нардеп от БПП Сергей Березюк.