Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник, 20 мая, днем приехала к зданию администрации президента Украины на улице Банковой в центре Киева. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что грузинский президент является первым главой иностранной делегации, который прибыл в администрацию после торжественного приема в Мариинском дворце и прибытия Зеленского в администрацию президента.

Согласно обнародованной накануне командой Зеленского программе мероприятий по случаю его вступления на пост президента Украины, с 14:30 до 17:00 понедельника у главы украинского государства запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими в Киев главами иностранных делегаций.

Напомним, что сегодня утром Зеленский официально вступил в должность президента Украины и сделал ряд резонанскных заявлений. В частности, новый президент заявил о роспуске Верховной Рады и предложил премьер-министру Гройсману и членам Кабмина написать заявления об отставке.

Также мы сообщали, что Зеленский призвал уволить главу СБУ, министра обороны и генерального прокурора Украины.