С августа во всех крупных новых и реконструируемых супермаркетах в Украине будут обязаны проектировать туалеты для посетителей. Соответствующая норма содержится в изменениях Государственных строительных норм (ГСН), которые уже опубликованы и вступают в силу с 1 августа 2019 года.

Об этом говорится на фб-странице заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе.

Ожидается, что во всех новых и реконструированных крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и выше и универсальным ассортиментом товаров должны быть обязательно общественные туалеты. Расчет - 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект.

"Сейчас проектировщики обязаны предусматривать общественные уборные для посетителей только в непродовольственных торговых центрах. Это ТЦ и ТРЦ, универмаги, крупные магазины одежды, обуви, детских товаров, например, игрушек", - объяснил он.

В Минрегионе отметили, что новые изменения ГСН, которые уже опубликованы и вступают в силу с 1 августа 2019 года, направлены на повышение комфорта при посещении крупных продовольственных магазинов.

"Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью", - добавил Парцхаладзе.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladze

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