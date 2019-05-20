В Мукачево скончался украинский военный, который подорвался на гранате в местной воинской части. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как отмечают полицейские, мужчину везли в больницу с ранением, предварительно от взрыва гранаты. К сожалению, военный скончался в машине "скорой" помощи. При каких условиях это произошло пока не известно.

Ранее мы писали, как в дом депутата на Закарпатье бросили взрывчатку.

Также стало известно, как под Киевом четверо рыбаков подорвались на тротиле. В результате взрыва погиб 26-летний мужчина. Еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

Напомним, что в Николаевской области от взрыва гранаты погиб военный.