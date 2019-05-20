Появились фото, как 20 мая, нардеп Надежда Савченко пришла на церемонию инаугурации президента Владимира Зеленского при полном параде - с медалями и орденами.

Надежда Савченко в орденах. Фото "Страны"

Фотографии "иконостаса" на груди у Савченко уже обсуждают в соцсетях.

Сегодня в Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского.

На ней он заявил, что главной задачей видит прекращение огня на Донбассе. Также новый президент объявил о роспуске Верховной Рады. Текста указа об этом еще нет. Его можно издать только после проведения консультаций с лидерами фракций, которые состоятся во вторник, 21 мая.

"Страна" выделила главные посылы инаугурационной речи Владимира Зеленского. Также мы публиковали полный текст его первой речи в статусе главы государства.