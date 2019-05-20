Канцлер Германии Ангела Меркель поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. Об этом заявила представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц журналистам в Берлине в понедельник, отвечая на вопрос Интерфакса.

"Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом", - сказала Фиц. Она подчеркнула, что отношения Германии и Украины "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

Даты предстоящей встречи Меркель и Зеленского она, однако, назвать не смогла. По ее словам, встреча состоится "в скором времени". "Точной даты я пока назвать не могу", - сказала Фиц.

Напомним, что Зеленский сегодня принял иностранные делегации в Мариинском дворце.

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