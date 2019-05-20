Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов решили создать совместную партию для похода на парламентские выборы. Финальные переговоры состоялись несколько дней назад. Об этом пишет Lb.ua со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, речь идет о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока. Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.

Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).

По данным издания, союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".

"Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже", - сказал Геннадий Кернес в телефонном разговоре.

В свою очередь Геннадий Трухановтакже подтвердил эту информацию.

"Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах".

Также издание омечает, что ранее в интервью Труханов довольно скептически комментировал идею "партии мэров". Правда, тогда речь шла об Ассоциации городов Украины как фундаменте ее создания и Виталии Кличко как главном лоббисте. Сейчас он поясняет эту свою реплику тем, что Ассоциация городов - "структура, созданная сверху, тогда как мы говорим - и это очень важно - об объединении по инициативе снизу".

По мнению Труханова, краткие сроки досрочной избирательной кампании не являются помехой для успеха проекта, поскольку "в наших городах у нас очень высокие рейтинги и время на раскрутку не требуется". Относительно всего остального он сообщил, что проект в стадии обсуждения и с конкретикой пока не определились.

Ранее "Страна" писала о том, что харьковчанка сделала себе на руку тату с Геннадием Кернесом.

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