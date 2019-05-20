Представители так называемой "ДНР" сообщили, что готовы провести с Украиной обмен пленными в формате "всех на всех" и ждут от украинских властей действий. Об этом заявила журналистам уполномоченная по правам человека т.н. "ДНР" Дарья Морозова, передает "Коммерсант".

Таким образом она прокомментировала инициативу президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего освободить всех украинских пленных. "Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно. Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков", - добавила она.

О готовности т.н. "ЛНР" к обмену пленными сообщил глава МИД "ДНР" Владислав Дейнего. По его словам, "ЛНР" "постоянно настаивает" на проведении обмена в формате "всех на всех".

"В качестве промежуточного шага годится обмен "всех установленных на всех установленных", как способ приближения к идеалу "всех на всех". Луганск никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать. Но то, что для Зеленского это новость и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция", - сказал он.

После вступления в должность сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский заявил, что его первейшей задачей будет прекращение боевых действий в Донбассе. По словам господина Зеленского, ради этой цели он готов принимать сложные и непопулярные решения.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил следующее: "Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать, - заявил президент. - И мы готовы к диалогу (тут он перешел на русский язык - Прим.Ред.). Но я уверен, что началом для диалога станет возвращение всех наших пленных".

Как сообщала "Страна", ранее у Зеленского заявили, что не будут вести переговоры с "ДНР" и выступили против автономии Донбасса.

Напомним, что "Страна" вела онлайн-трансляцию инаугурации Владимира Зеленского.