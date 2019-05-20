20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского, во время которой он заявил о роспуске Верховной Рады, в БПП сообщили, что готовы к парламентским выборам. Такое официальное заявление обнародовали в Блоке Петра Порошенко Солидарность.

В тексте говорится, что БПП Солидарность готова к проведению парламентских выборов. При этом там отметили, что прекращение полномочий Рады - это авторитаризм. И что в этом вопросе нужно опираться на "юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году".

"Партия БПП "Солидарность" готова как к плановым выборов в Верховную Раду, так и к досрочным выборам. Мы готовы к выборам организационно и содержательно.

С другой стороны, мы считаем, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должна реализовываться в полном соответствии с Конституцией Украины. Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является небезусловным и должно происходить в полном соответствии с Конституцией.

Партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не упомянул новоизбранный Президент Зеленский в своей инаугурационной речи", - говорится в заявлении.

Напомним, что досрочные выборы в парламент Украины пройдут 14 или 21 июля. Конечная дата зависит от дня официальной публикациисоответствующего указа. Об этом заявил бывший глава комитета избирателей Украины нардеп Александр Черненко (БПП).

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента.