Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Администрацию президента. Из Мариинского парка в здание своей Администрации на улице Банковой он шел пешком, как и в парламент на инаугурацию. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По правительственному кварталу Зеленский прошел в окружении своей команды, нескольких охранников, а также многочисленных журналистов и простых украинцев.

Судя по ранее обнародованному расписанию мероприятий в день инаугурации Зеленский планирует провести в Администрации президента ряд двусторонних встреч с представителями иностранных делегаций. Отметим, в здание Администрации президента как действующий президент Владимир Зеленский зашел сегодня впервые.

Фото: Изым Каумбаев/Страна.ua

Как сообщала "Страна", во время инаугурационной речи Владимир Зеленский сообщил, что распускает Верховную Раду и назначает досрочные парламентские выборы. Также новый президент Украины дал парламенту два месяца на принятие ряда законов, в частности, Избирательного кодекса и статьи о незаконном обогащении.

Предполагаемая дата проведения парламентских выборов - 14 и 21 июля текущего года.