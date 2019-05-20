В Киевском апелляционном суде назначили рассмотрение апелляции на приговор Виктору Януковичу на 10:00 13 июня. Об этом говорится в расписании рассмотрения дел на сайте суда.

Апелляция на приговор будет рассмотрена коллегией судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко. Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Как сообщала "Страна", Оболонский райсуд Киева во второй раз направил дело о госизмене бывшего главы Украины Виктора Януковича в Киевский апелляционный суд. Это дело уже один раз направляли в Киевский апелляционный суд, однако его вернули обратно в связи с тем, что представители обвиняемого подавали заявления об исправлении опечаток, допущенных, по их мнению, в приговоре суда, и подавали заявление о разъяснении решения суда.

Напомним, что Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского.