Во вторник, 21 мая, циклон Axel приблизится к Украине, принеся в страну атмосферные фронты с дождями, грозами и даже похолоданием. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, дожди с грозами наиболее вероятны на западе страны, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Кропивницком и Черкасской с Одесской областями. Вечером осадки пройдут местами и в Крыму. На остальной территории - без осадков.

В западных областях и на севере температура воздуха снизится до +15...+22 на западе и до +19...+23 на севере. На юге и востоке ожидается +25...+30. "Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, возможны порывы до сильного, особенно при грозах. Будьте внимательными", - пишет синоптик.

В Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22...+23, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой. "Подготовьте завтра что-то накинуть на плечи", - рекомендовала Наталья Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", погода в Украине 20 мая будет на любой вкус - от летней жары до грозовых ливней с градом .

Также напомним, что после проливного дождя Кропивницкий затопило по колено.