После инаугурации президент Украины Владимир Зеленский проводит прием глав иностранных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 20 мая.

Зеленский принимает глав иностранных делегаций в Мариинском дворце. "Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина - демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией", - отметил глава государства, открывая вместе с женой Еленой торжественный прием представителей иностранных государств.

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все гордиться". Владимир Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру. Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали президента Украины.

В Киев приехали десятки иностранных представителей, которые присутствовали на торжествах. В частности, пять президентов: Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии. Также приехали представители правительств Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии, Польши, Болгарии. От США присутствовал министр энергетики Рик Перри, от Канады - министр обороны Харджит Сингх Сейджан.

После этого, ориентировочно в 14:30, глава государства должен отправиться в Администрацию президента. Как сообщили журналистам в пресс-службе Зеленского, пока неизвестно, доберется он туда пешком или на автомобиле.

Напомним, что стало известно, когда Зеленский проведет консультации с главами фракций по вопросу перевыборов Рады.

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