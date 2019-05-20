В понедельник, 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского, неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей и заблокировали ее работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в социальной сети Facebook.

"С самого утра около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины ряду сотрудников и членов Комиссии. Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано", - говорится в сообщении.

По информации ВКК, неизвестные назвались "общественными активистами", но отказались указать общественную организацию или предъявить документы. Об инциденте в 8:40 уведомили сотрудников Национальной полиции. ВККС подчеркивает, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украины совместно с международными партнерами.

Фото: facebook.com/vkksu

Как сообщала "Страна", 15 мая Окружной административный суд Киева признал отсутствие полномочий у главы ВККС Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотки. По информации пресс-службы суда, рассмотрев заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, суд принял решение их удовлетворить путем установления запрета Козьякову выполнять полномочия члена ВККС.

Ранее мы сообщали о том, что суд избрал меру пресечения нападавшим на главу ВККС Козьякова.