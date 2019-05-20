Около трех тысяч человек, собравшихся на площади около Верховной Рады, наблюдали за процессом инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Также он добавил, что за общественным порядком в центре Киева следили 3,5 тысячи правоохранителей.

Как сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины в понедельник, ситуация в ходе мероприятия контролированная, нарушений правопорядка не зафиксировано.

Напомним, сегодня с 6:00 из-за инаугурации президента было перекрыто движение транспорта в центре Киева.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото и видео, как перед инаугурацией Зеленский высоко прыгнул, чтобы поцеловать лысину Кошевого.

Также мы сообщали, что после инаугурации Зеленского народного депутата Украины от БПП увезла "скорая".