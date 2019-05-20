Досрочные выборы в парламент Украины пройдут 14 или 21 июля. Конечная дата зависит от дня официальной публикации соответствующего указа. Об этом заявил бывший глава комитета избирателей Украины нардеп Александр Черненко (БПП).

"Если президентский указ о роспуске Рады будет до среды, 22 мая, включительно опубликован, то досрочные выборы состоятся 14 июля, если после среды, то - 21 июля", - сказал он.

Отметим, что консультации про роспуск Рады изначально собирались провести уже 20 мая. Все главы фракций и групп есть в Киеве, но их потом перенесли на вторник. Они назначены на 10 утра 21 мая в парламенте. Это может говорить о том, что указ о роспуске нынешнего состава парламента ожидают именно во вторник, а его официальной публикации и вступления в силу - в среду, 22 мая.

По статье 90 Конституции Украины, решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается президентом Украины после консультаций с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Таким образом официальный роспуск Рады возможен после консультаций. От его даты должны быть отсчитаны 60 дней, в течение которых должны состояться перевыборы парламента Украины. Эти 60 дней истекают в полночь 21 июля.

Как сообщала "Страна", Парубий, Гройсман, Яценюк и Порошенко закрылись в кабинете спикера и обсуждают, что делать с роспуском Верховной Рады.

Отметим, что в "Батькивщине" спрогнозировали выборы Рады на День взятия Бастилии и аномально высокую явку. Представитель "БЮТ" также выразил надежду на изменение законодательства.

О походе на внеочередные парламентские выборы объявил и лидер "Оппозиционной платформы". Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова к выборам.