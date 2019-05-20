Президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на лидера фракции в Верховной Раде Олега Березюка.

"Завтра в 10 часов в Администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", - сказал Березюк в комментарии агентству в понедельник днем.

Напомним, первым решение Владимира Зеленского на посту президента Украины стал роспуск Верховной Рады.

Также мы сообщали, что после инаугурации Зеленского в кабинете спикера Рады Андрея Парубия проходит встреча экс-президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка, где обсуждают, что делать в связи с роспуском парламента.