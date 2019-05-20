Президент России Владимир Путин поздравит президента Украины Владимира Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации на Донбассе и нормализации российско-украинских отношений в случае, если это произойдет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией. Его цитирует ТАСС.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал он.

Песков не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти "первые успехи". "Но первые успехи (в восстановлении отношений Москвы и Киева – прим. ред.) будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим", - сказал он.

Как сообщала "Страна", Зеленский перешел на русский язык во время слов о необходимости мира.