Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко поддержал роспуск парламента и заявил, что новые выборы - это лучше, чем консервация нынешней системы, нынешнего парламента, которому не доверяют граждане Украины. Об этом говорится на официальном сайте политсилы.

"Мы были готовы идти на выборы еще два года назад, когда распалась коалиция и не было сделано ни одного шага для достижения мира и завершения войны в стране. И уже тогда мы предлагали распустить Верховную Раду... И сегодня мы рады, что объявлено о роспуске Верховной Рады, потому что не может парламент с уровнем доверия в 4% принимать законодательные акты и управлять страной", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Он также отметил, что выход "Народного фронта" из остатков коалиции создает определенные юридические зацепки относительно роспуска парламента. "Однако есть желание подавляющего большинства украинского народа полностью сменить власть. И это, на мой взгляд, является главным фактором переизбрания парламента", - сказал оппозиционный политик.

"Я очень рад, что позиция нового президента касательно завершения конфликта в Донбассе, возвращения территорий и людей совпадает с позицией нашей политсилы. Но на сегодня фактически разрушен диалог в рамках Минской группы. Поэтому восстановление полноценного переговорного процесса должно стать для новой власти первоочередной задачей. К сожалению, мы не услышали в инаугурационной речи отношения к языковому закону, который дискриминирует значительную часть граждан Украины. Также ничего не было сказано о приоритетах социально-экономической политики", - сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова к выборам. "У нас есть четкая программа действий. Мы знаем, как завершить войну, навести порядок в экономике и преодолеть нищету украинских семей. Мы идем на выборы", - акцентировал Юрий Бойко.

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