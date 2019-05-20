Министр энергетики США Рик Перри передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от главы США Дональда Трампа относительно возможности сотрудничества.

Об этом он сказал после инаугурации Зеленского в Верховной Раде в понедельник, 20 мая. "Довольно четкое" заявление Рика Перри цитирует УП.

"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", - сказал Перри.

Как сообщала "Страна", сейчас спикер Парубий, премьер Гройсман, экс-премьер Яценюк и экс-президент Порошенко закрылись в кабинете и обсуждают, что делать с роспуском Рады.