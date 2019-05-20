США надеются на новый парламент. Зеленскому передали послание от Трампа
Министр энергетики США Рик Перри передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от главы США Дональда Трампа относительно возможности сотрудничества.
Об этом он сказал после инаугурации Зеленского в Верховной Раде в понедельник, 20 мая. "Довольно четкое" заявление Рика Перри цитирует УП.
"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", - сказал Перри.
Как сообщала "Страна", сейчас спикер Парубий, премьер Гройсман, экс-премьер Яценюк и экс-президент Порошенко закрылись в кабинете и обсуждают, что делать с роспуском Рады.
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