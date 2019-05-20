В Украину сегодня приехал известный израильский политтехнолог Таль Зильберштейн. Он имеет довольно скандальную славу и работал на многих украинских политиков.

Теперь, как стало известно "Стране", он прилетел консультировать Блок Петра Порошенко, который идет на досрочные выборы в Раду.

Зильберштейн, по нашей информации, прямо с самолета отправился на встречу в штаб БПП.

Раньше Порошенко приписывали работу с другим "черным" израильским политтехнологом - Моше Клюгхафтом. Об этом рассказывал лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили.

На Банковой это опровергали.

По данным "Страны", Клюгхафт действительно не играл большую роль в кампании Порошенко. На самом деле кампанию бывшего президента перед вторым туром вел именно Таль Зильберштейн. Именно ему принадлежат многие фишки, которые использовала Банковая. Например, черный пиар против Зеленского и история с обзвоном людей голосом Порошенко.

И теперь этот политтехнолог будет участвовать в кампании БПП.

"Страна" узнала, что известно о Зильберштейне и в каких скандалах он замешан.

Биография Зильберштейна

Зильберштейн считается специалистом в проведении негативных избирательных кампаний, в которых в центр внимания выносятся промахи, слабости и недостатки политических противников. Он хорошо известен в политических кругах, его гонорары составляют шестизначные суммы.

Политтехнолог возглавляет консалтинговую компанию GCS - Israel Issue Management. Он родился в 1969 году, закончил философский факультет Тель-Авивского университета. Бывший лидер леворадикального движения "Дор шалом".

В 1999 году он руководил предвыборным штабом Эхуда Барака.

Зильберштейн также работал политтехнологом на президентских выборах в Боливии (2002) и парламентских выборах в Австрии (2002 и 2006), где он также продвигал кандидатов от социал-демократической партии.

После того как Эхуд Ольмерт был избран главой правительства, Зильберштейн был назначен на должность его особого стратегического советника.

Главные скандалы

Скандальную славу Таль Зильберштейн приобрел на парламентских выборах в Австрии. В 2017 году, когда к власти пришел правоцентрист Себастьян Курц, политтехнолог работал в команде предыдущего канцлера Кристиана Керна.

Местный журнал "Профиль" тогда опубликовал расследование против Зильберштейна. Как утверждали журналисты, он придумал и запустил кампанию черного пиара против Курца, в которой он выставлялся антисемитом.

Позже конкурент Курца - канцлер Керн - признал, что Зильберштейн запустил эту кампанию. При этом Керн заявил, что сам он ничего не знал об этом. И отказался от услуг израильского политтехнолога.

Контракт с Зильберштейном, как признавался бывший канцлер, стоил ему 400 тысяч евро.

Параллельно антисемитскому скандалу, против политтехнолога раскручивалось уголовное дело в Израиле (это, кстати, стало еще одним поводом для увольнения политтехнолога в Австрии).

Зильберштейна и группу других бизнесменов, среди которых - израильский миллиардер Бени Штайнмац, арестовали по подозрению в финансовых махинациях.

Группа подозревается в даче взяток, отмывании капитала, подделке документов, мошенничестве, нарушении общественного доверия и попытках помешать следствию.

Расследование ведется с участием следователей из Швейцарии и международных структур по борьбе с отмыванием капитала и финансировании террора. С израильской стороны в нем участвует государственная прокуратура.

В полиции считают, что подозреваемые разработали мошенническую схему, в рамках которой представляли потенциальным деловым партнерам фиктивные договора — в частности, о приобретении недвижимости в другом государстве — для перевода денег и отмывания капитала.

Сам политтехнолог был арестован, а позже выпущен с подпиской о невыезде.

По данным "Страны", Бени Штайнмац тесно связан с Зильберштейном и они работают в паре. Таль заводит контакты в политических кругах того или иного государства, а потом делится со Штаймацом, которые уже их и "монетизирует", получая преференции для своих бизнес-проектов.

Работа Зильберштейна в Украине

Как утверждают СМИ, израильский политтехнолог работал у премьер-министра Юлии Тимошенко и помогал ей после ухода с этого поста.

Говорили, что именно Зильберштейн придумал для Тимошенко в 2005 году концепцию троллинга тогдашнего секретаря СНБО Петра Порошенко, с которым она публично рассорилась после Оранжевой революции (Тимошенко заявляла, что Порошенко бегал жаловаться на нее президенту Ющенко "в слезах и соплях").

Также израильтянин помогал "Батькивщине" на президентских и парламентских выборах 2014 года. Именно ему приписывают идею показать ЮВТ с прической в стиле "Бабетта идет на войну". Фото в мае 2014 года облетело соцсети.

"Для парламентской кампании именно Зильберштейн предложил идею появления Тимошенко и ее команды на публике в белых рубашках, а также идею "пионерских линеек", когда часть команды стояла за спиной Тимошенко. Этот прием использовался в визуальной кампании", - пишет "Украинская правда".

Впрочем, у Тимошенко всегда отрицали, что нанимали зарубежных политтехнологов.

До "Батьківщини", как утверждается, Зильберштейн консультировал Виктора Пилипишина, работавшего главой Шевченковского района Киева.

Еще раньше он работал с "Блоком Литвина".