После инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой он заявил, в частности, о роспуске Верховной Рады, в кабинете спикера проходит встреча экс-президента Петра Порошенко, главы Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Встреча проходит в кабинете спикера Верховной Рады, сообщили источники "Страны".

Между тем, на сайте президента Украины стала недоступна страница с биографией пятого президента Украины Петра Порошенко. Вместо этого появилась информация о вступившем в понедельник, 20 мая, в должность новом президенте Украины Владимире Зеленском. Также обновление произошло и на странице Администрации президента в Facebook, где теперь опубликованы фото с инаугурации Владимира Зеленского.

Напомним, сегодня прошла торжественная инаугурация победившего на выборах президента Владимира Зеленского, во время которой он сделал несколько громких заявлений. В частности, распустил Верховную Раду. Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский предложил подать в отставку Гройсману и его Кабмину. Также мы сообщали, что Зеленский перешел на русский язык во время слов о необходимости мира.