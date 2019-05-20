Педагоги собирают подписи под петицией, размещенной на сайте Кабмина, об отмене указа Министерства культуры о реорганизации музыкальных школ и всех школ искусств в Украине, который был подписан 24 апреля 2019 года.

Согласно указа, эти учебные заведения должны перейти на самоокупаемость. Педагоги обеспокоены тем, что это приведет к повышению оплаты, которую вносят ученики за занятия. Если сейчас обучение в музыкальной школе ежемесячно обходится родителям в 200-300 грн, то после реорганизации эта сумма может катастрофически вырасти - до 3-8 тысяч грн в месяц.

Также педагоги сетуют на запланированное сокращение уроков: по специальности до 1 в неделю и 1 урок по сольфеджио. А в младших классах и вовсе хотят отменить уроки вокала и театрального искусства.

В свою очередь учителя будут гораздо больше заполнять документации и проходить дополнительные подтверждения своего художественного уровня.

По мнению педагогов, эти нововведения приведут к уничтожению детского художественного образования в Украине.

Петиция была опубликована еще 7 мая. За две недели ее подписали почти 9 тысяч человек. А для рассмотрения документа Кабмином необходимо собрать 25 тысяч подписей. Как указано на сайте Кабмина, на сбор подписей под этой петицией есть еще 77 дней.

Стоит отметить, что педагоги отчаяно пытаются активизировать украинцев на поддержку петиции. В частности, в учебных заведениях раздают листовки с призывом проголосовать.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде появилась петиция против закона о тотальной украинизации.

Также мы сообщали, что петиция об отмене Brexit набрала рекордное число голосов, но правительство Мэй не будет ее выполнять.