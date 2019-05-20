В парламентской фракции "Батькивщина" заявили, что не боятся внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в разгар лета. Прогнозируется высокая явка избирателей, заинтересованных в их исходе.

"У нас были выборы в разгар лета, наоборот - избиратель настолько заинтересован в этих выборах, что мы как раз увидим аномально высокую явку", - сказал заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев журналистам в понедельник в Киеве. Его цитирует Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о роспуске Верховной Рады, то "внеочередные выборы будут 14 июля - на день взятия Бастилии". По словам Соболева, ключевой вопрос остается в том, будет ли изменено избирательное законодательство в части выборов в парламент.

"Если действительно новоизбранный президент заинтересован, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю, он сделает все возможное. У нас есть время, чтобы принять и новый избирательный кодекс, и новое законодательство. Я надеюсь, что в выборы войдем с новой избирательной системой - пропорциональной с открытыми списками", - сказал Соболев.

Представитель "Батькивщины" также выразил убеждение, что у Петра Порошенко уже два с половиной года было право распустить парламент, поскольку все это время не существовала парламентская коалиция.

Как сообщала "Страна", в "Оппозиционной платформе" Юрия Бойко заявили, что поддерживают досрочные парламентские выборы.

К парламентской кампании будут готовиться и в "БПП". Вместе с тем, нардеп из фракции БПП Иван Винник пояснил, что заявление Зеленского с трибуны о роспуске Рады не запускает избирательный процесс – для этого нужен указ президента.