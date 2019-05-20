Сегодня, 20 мая, перед церемонией инаугурацией в Верховной Раде избранный президент Владимир Зеленский приветствовал людей, собравшихся поддержать его перед зданием парламента. Среди прочих в толпе находился бритоголовый мужчина, которого Зеленский решил поцеловать в лоб. Позже выяснилось, что это был его товарищ по "Студии Квартал 95" Евгений Кошевой.

В соцсетях появились видео и фото поцелуя. Чтобы продемонстрировать столь необычное приветствие Владимиру Зеленскому пришлось неслабо подпрыгнуть.

Видео опубликовано на YouTube-канале ТСН.

Фрагмент прыжка - на 1:35. Видео: ТСН/YouTube

Cкриншот исторического поцелуя Зеленского

Фото: golovanov.tv/Instahram

Как сообщала "Страна", сразу после инаугурации Зеленский опубликовал фото с женой.

Ранее "Страна" опубликовала серию ярких кадров с церемонии инаугурации с ухмылкой Гройсмана, стрессом Луценко и гримасами Зеленского.