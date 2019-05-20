После инаугурации Зеленского народного депутата Украины от БПП увезла "скорая"
Народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука сразу после завершения торжественной части инаугурации президента Владимира Зеленского забрали на скорой помощи. Об этом передает корреспондент "Апострофа".
"Ему стало плохо", - прокомментировал ситуацию журналист. Других деталей о состоянии здоровья политика пока не сообщали.
Паламарчук избирался в 7-й и 8-й созывы украинского парламента. На парламентских выборах в 2012 году он баллотировался по спискам политической силы "УДАР".
Как сообщала "Страна", Супрун отказалась уходить с поста главы Минздрава Украины. Также она добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения. По ее словам, новый состав Кабмина будет сформирован уже после перевыборов.
Решение о перевыборах парламента поддержал Юрий Бойко. В партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" напомнили, что были готовы идти на досрочные выборы в Верховную Раду еще два года назад.
При этом в "Блоке Петра Порошенко" и "НФ" уже успели отреагировать на объявление выборов в парламент Украины. Представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к перевыборам Верховной Рады.