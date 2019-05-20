Народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука сразу после завершения торжественной части инаугурации президента Владимира Зеленского забрали на скорой помощи. Об этом передает корреспондент "Апострофа".

"Ему стало плохо", - прокомментировал ситуацию журналист. Других деталей о состоянии здоровья политика пока не сообщали.

Паламарчук избирался в 7-й и 8-й созывы украинского парламента. На парламентских выборах в 2012 году он баллотировался по спискам политической силы "УДАР".

Как сообщала "Страна", Супрун отказалась уходить с поста главы Минздрава Украины. Также она добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения. По ее словам, новый состав Кабмина будет сформирован уже после перевыборов.

Решение о перевыборах парламента поддержал Юрий Бойко. В партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" напомнили, что были готовы идти на досрочные выборы в Верховную Раду еще два года назад.

При этом в "Блоке Петра Порошенко" и "НФ" уже успели отреагировать на объявление выборов в парламент Украины. Представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к перевыборам Верховной Рады.