Сегодня вечером, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский планирует провести консультации с фракциями по роспуску Верховной Рады. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма Конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение Конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю, будет указ", - сказал народный депутат Валерий Карпунцов.

По словам Карпунцова, указ может быть готов уже сегодня вечером.

Как сообщала "Страна", досрочные выборы в Верховную Раду являются одним из приоритетных ожиданий украинцев от Владимира Зеленского. Напомним, 12 мая у Зеленского предложили украинцам "проголосовать" за досрочный роспуск Рады. А позже здесь открестились от опубликованного "Страной" проекта указа о роспуске Рады.

Отметим, что Юрий Бойко одним из первых поддержал досрочный роспуск Верховной Рады.

Также стало известно, как на предстоящие изменения отреагировали в БПП и "Народном фронте".