Вместе с официальным вступлением Владимира Зеленского в должность президента Украины его жена Елена обрела статус первой леди страны. После инаугурации пара сделала несколько селфи и опубликовала их в соцсетях. Любопытно, что эти фото стали первыми на странице первой леди в Instagram. Ее страница подписана не только именем, также на ней написано "Новая первая леди" на английском.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

За два часа после публикации снимки Елены и Владимира Зеленских собрали десятки тысяч лайков.

В комментариях пару буквально завалили комплиментами. В частности, пользователи отмечают, что Елена Зеленская - самая красивая первая леди мира.

Ранее "Страна" писала о том, что о чем говорят главные посылы первой речи президента Зеленского в Раде.

Также мы сообщали, что сразу после инаугурации Зеленский опубликовал фото с женой.