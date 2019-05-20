После начала избирательной кампании, т.е. со следующего дня после официальной публикации указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады в "Голосе Украины", ни одно решение суда не сможет остановить избирательный процесс.

Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталия Бернацкая. Ее цитирует "Интерфакс-Украина".

Отметим, что по состоянию на момент написания заметки ни одного нового указа от 20 мая на официальном сайте президента Украины нет.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады – прим. ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала Бернацкая.

Скриншоты: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", Юрий Бойко поддержал досрочный роспуск Верховной Рады. В партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и одноименной парламентской фракции довольны заявлением президента Украины.

При этом в "БПП" и "НФ" заявили, что будут готовится к перевыборам.