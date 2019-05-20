В понедельник, 20 мая, в Украине произошло сразу два знаковых события. Владимир Зеленский принял присягу как глава государства, и страна отмечает 10-летие исторической победы Шахтера в Кубке УЕФА.

Донецкий клуб навсегда вошел в историю как последний обладатель почетного трофея. Ведь потом УЕФА ввел уже Лигу Европы.

По случаю славного юбилея донецкий клуб выпустил эпичное видео в котором вспомнил победный путь.

Видео: FC Shakhtar Donetsk 

Путь в Кубке УЕФА сезона-2008/09 "горняки" начали со стадии 1/16 финала, обыграв лондонский Тоттенхэм (2:0, 1:1). Затем были повержены московский ЦСКА (0:1, 2:0), марсельский Олимпик (2:0, 2:1) и киевское Динамо (1:1, 2:1). 

Ровно 10 лет назад в Стамбуле состоялся финальный матч между Шахтером и Вердером. На 25-й минуте Луис Адриано с передачи Развана Раца открыл счет, но еще до перерыва бременцы отыгрались после мощного удара Налдо со штрафного. Основное время поединка завершилось вничью, а развязка наступила в экстра-тайме: на 97-й минуте Дарио Срна прострелил с фланга, а Жадсон ударом с лета пробил голкипера. 2:1 - Шахтер становится обладателем Кубка УЕФА.

Команда-победитель, донецкий Шахтер в 2009 году, фото: shakhtar.com

Шахтер (Донецк) - Вердер (Бремен) - 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 Адриано (25), 1:1 Налдо (35), 2:1 Жадсон (97)

"Шахтер": Пятов, Кучер, Рац, Чигринский, Срна (к), Фернандиньо, Илсиньо (Гай, 100), Жадсон (Дуляй, 112), Левандовски, Виллиан, Адриано (Гладкий, 90).

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА представил проект реформированной Лиги чемпионов.

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