Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что реформа системы здравоохранения предполагает еще много изменений и она пока не намерена покидать свой пост даже несмотря на то, что в команде Зеленского не видят ее на занимаемом посту. Об этом сообщают "Украинские новости".

Супрун отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду. Также Супрун добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.

Отметим, что Ульяна Супрун сегодня присутствовала на инаугурации Владимира Зеленского. Зеленский призвал всех министров правительства Гройсмана сложить свои полномочия. Также он попросил Раду уволить главу СБУ, министра обороны и генерального прокурора Украины. Кроме того, он распустил и сам парламент.

Ранее сообщалось, что в команде Зеленского хотят провести аудит государства в первые 100 дней у власти.