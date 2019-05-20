В "Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте" заявили, что нормально относятся к решению президента Зеленского распустить парламент. Представители "БПП" и НФ намерены готовиться к избирательному процессу. Об этом представители партий сообщили в комментария журналисту Роману Кравцу.

По словам первого заместителя председателя БПП Игоря Кононенко, досрочные парламентские выборы - это право президента. "Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", - сказал он.

На вопрос, будет ли он баллотироваться, Кононенко сказал: "Я не знаю, я посмотрю, буду ли баллотироваться". При этом на вопрос, будет ли парламент как-то противодействовать решению о роспуске парламента Кононенко прямо не ответил: "А зачем? Давайте жить в правовом государстве".

Видео: twitter.com/RomanKravets

Представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады. Также нардеп добавил, что будет ребрендинг партии, и "Народный фронт" пойдет на выборы с новым названием.

Вместе с тем, нардеп из фракции БПП Иван Винник пояснил, что заявление Зеленского с трибуны о роспуске Рады не запускает избирательный процесс – для этого нужен указ президента.

"Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов", - сказал Винник в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что "дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля".

Народний фронт готує ребрендінг, - Котвіцький pic.twitter.com/FwCMTITK8a — Roman Kravets (@RomanKravets) 20 травня 2019 р.

Видео: twitter.com/RomanKravets

Как сообщала "Страна", Зеленский первым же своим решением распустил Раду. Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов.

Отметим, что лидера "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко поддержал досрочные парламентские выборы.