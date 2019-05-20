Сегодня, 20 мая, состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу на торжественном заседании в Верховной Ране.

Глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала вручила президенту на трибуне текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины.

Зеленский, положив руку на Конституцию, произнес присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда. Также, по сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент положил на Пересопницкое Евангелие.

Президенту вручили удостоверение президента Украины и официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи. На булаве - 64 изумруда и граната, внутри нее стилет из стали, который достается при нажатии на кнопку. На стилете надпись на латыни, которая переводится, как "Все возвращается".

"Страна" публикует яркие кадры с церемонии инаугурации.

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Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду на инаугурацию пешком.

Также мы писали, что Зеленский первым же своим решением распустил Раду.