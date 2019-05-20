В финальном сезоне культового сериала "Игра престолов" обнаружили новый киноляп. На этот раз в последнем эпизоде в кадр попали две пластиковые бутылки и это не осталось незамеченным фанатами фантастической саги.

Уточним, пластиковую тару удалось разглядеть на 46-й минуте 6-й серии заключительного сезона "Игры престолов" в сцене советов лорда Вестероса. HBO пока не прокомментировал ошибку.

Третья оплошность (после пластикового стакана от кофе и отросшей руки у Ланнистера) раздосадовала поклонников сериала.

"Даже не стараются", - написал пользователь Joe в микроблоге в Twitter.

Ранее "Страна" писала о том, что миллион человек подписали петицию, требующую переснять финальный сезон "Игры престолов".

Также мы сообщали, что два года назад "Симпсоны" точно предсказали сюжет предпоследней серии финала "Игры престолов".