Пластиковые бутылки. Поклонников "Игры престолов" разозлил очередной киноляп в сериале
В финальном сезоне культового сериала "Игра престолов" обнаружили новый киноляп. На этот раз в последнем эпизоде в кадр попали две пластиковые бутылки и это не осталось незамеченным фанатами фантастической саги.
Уточним, пластиковую тару удалось разглядеть на 46-й минуте 6-й серии заключительного сезона "Игры престолов" в сцене советов лорда Вестероса. HBO пока не прокомментировал ошибку.
a water bottle in King’s Landing!! #got #gameofthrones pic.twitter.com/mwGQlsLwnh— Beth (@bethisloco) 20 травня 2019 р.
Третья оплошность (после пластикового стакана от кофе и отросшей руки у Ланнистера) раздосадовала поклонников сериала.
"Даже не стараются", - написал пользователь Joe в микроблоге в Twitter.
Ранее "Страна" писала о том, что миллион человек подписали петицию, требующую переснять финальный сезон "Игры престолов".
Также мы сообщали, что два года назад "Симпсоны" точно предсказали сюжет предпоследней серии финала "Игры престолов".