После оглашения Зеленского президентом, он сказал свою первую речь в этом статусе.

"Страна" вела онлайн-репортаж с инаугурации нового главы государства.

В отличие от сериального персонажа Голобородько, текст Владимир Александрович зачитывал с бумажки, от которой отрывался, чтобы посмотреть на зал в особенно чувствительные моменты либо сделать смешную гримасу.

Начал он с тезиса, что мы все – президенты Украины. И все отвечаем за судьбу страны. Но это было только лирическое вступление. Дальше стало гораздо интереснее.

"Страна" приводит главные посылы речи Зеленского.

Готов потерять кресло ради мира на Донбассе

Зеленский сходу дал понять, что готов ради мира на Донбассе на тяжелые решения, которые могут ему стоить президентского кресла.

"Меня часто спрашивали, на что вы готовы ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что вы готовы, украинцы, ради жизни ваших близких? Я готов на непопулярные решения, готов терять рейтинги. Я готов потерять свою должность, чтобы только настал мир" (редкие аплодисменты) "Не теряя наши территории! Никогда!" (бурные аплодисменты, зал встает).

"Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать, - заявил президент. - И мы готовы к диалогу". Затем президент перешел на русский язык. "Но я уверен, что началом для диалога станет возвращение всех наших пленных".

После этого из зала послышались недовольные выкрики. Это был Олег Ляшко, которому не понравилось двуязычие Зеленского.

"Я смотрю, нардеп Ляшко, вы продолжаете делить украинцев", - парировал Зеленский.

То есть новый президент фактически признал, что ради мира на Донбассе он готов идти на компромиссы, которые могут вызвать раздражение у "партии войны". Характерно, что сидящие в зале Порошенко, Гройсман и Яценюк не хлопали на словах о необходимости мира. Хотя остальной зал аплодировал.

Отметим также переход президента на русский язык и заявление о том, что среди защитников Украины много тех, кто говорит по-русски. Это маркирует отношение Зеленского к украинизации, хотя сам этот процесс он не комментировал.

Правда, что касается переговоров с Россией, то он выставил условие - освобождение всех украинских пленных. Этот процесс не идет уже многие годы, а потому нет никаких признаков, что он сдвинется с мертвой точки сейчас, так как россияне требуют отдать на обмен своих граждан, которые находятся в украинских тюрьмах, и вообще они хотят решать это в комплексе с реализацией политической части Минских соглашений.

То есть может получиться ситуация, когда высказанное желание Зеленского о мире есть, а самого мира нет – потому что не выполняется условие о пленных.

Достаточно удобная ситуаця для нового президента - мол я хочу, но получается пока.

Разгон Верховной Рады и минус Луценко

Второй важный пункт речи нового президента – это роспуск Верховной Рады. Он заявил, что у депутатов есть два месяца, чтобы принять ключевые президентские законы: о снятии неприкосновенности, об уголовной статье за незаконное обогащение, избирательный кодекс. И после этого уйти на покой – "я распускаю Верховную Раду 8 созыва".

Выборы, как уже сказал новый президент, состоятся через два месяца. Если за это время не растерять рейтинги, то "Слуга народа" легко сформирует большинство.

Интересно, что при этом Зеленский потребовал у депутатов уволить всех чиновников по своей квоте – включая генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Грицака и министра обороны Полторака.

Правительство должно уйти. Полная перезагрузка

Третий важный маркер – отношение к правительству Гройсмана. Зеленский обрушился на высокие тарифы и ужасные дороги, "которые ремонтируются лишь в чьем-то бурном воображении". И прямо призвал Кабмин уйти в отставку:

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "правительство не решает наших проблем – правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, ЧТО мы не сможем сделать. Это неправда – можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах".

То есть, несмотря на встречи с Луценко и Гройсманом, которые многие трактовали как достижение неких договоренностей с Зеленским, в реальности новый президент требует их ухода. Что в общем то и произойдет автоматически - после досрочных выборов.

65 миллионов украинцев и никаких портретов

Остальные тезисы Зеленского были во многом "для красоты". Он пообещал раздавать украинский паспорт всем этническим украинцам, которые живут в других странах. А чиновникам запретил вешать свой портрет в рабочих кабинетах, а повесить туда портреты детей и смотреть им в глаза.

Ничего критичного для страны – но народу такое нравится.

Отметим, что в целом Зеленский хорошо говорит и уже с первой речи он показал, что способен красиво осаживать депутатов – как это произошло с Ляшко, который перебивал президента. На этом риторическом багаже его рейтинг явно способен продержаться еще пару месяцев – и тогда Рада, по задумке нового президента, к августу станет совершенно "зеленой". А за ней - и вся остальная власть.

Получится ли у Зе задуманный план - покажет активность депутатов в самое ближайшее время. Главный вопрос на сегодня - смогут ли они оспорить решение о роспуске в суде.