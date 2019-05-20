Сразу после официального вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины на его странице в соцсети появилось его совместное фото с женой Еленой.

"Новый этап. Мы готовы", - такими словами сопровождается семейный снимок.

Публикация мгновенно начала набирать лайки, а под ней посыпались поздравления, комментарии и просьбы. В частности, журналист Айдер Муджабаев, который известен, как активный сторонник Петра Порошенко, заявивший после победы на президентских выборах Зеленского Украина потеряет шесть-восемь областей и предрекший новую революцию, теперь просит вступившего в должность президента о поддержке.

"Не забывайте о крымскотатарском народе, об изменениях в 10 разделе Конституции о предоставлении Крыму статуса крымскотатарской автономии в составе единой Украины. Мы все ждем борьбы, защиты, справедливости, поддержки со стороны государства и президента", - прокомментировал Муджабаев пост президента.

На его комментарий отреагировал блогер Анатолий Шарий. "Порадовал Муждабаев, который уже просит о чем-то под фоткой Зеленского и не предлагает убить всех, кто за него голосовал", - написал блогер.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский призвал уволить главу СБУ, министра обороны и генерального прокурора Украины.

Также мы сообщали, что Зеленский попросил чиновников вместо его портретов вешать в кабинетах фото своих детей.