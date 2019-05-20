Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский принес в Верховной Раде присягу на верность народу Украины и получил президентские регалии - булаву, гербовую печать, знак президента и удостоверение главы государства. И вот с последним как раз и произошел неприятный казус.

После того, как Зеленский получил удостоверение из рук главы ЦИК Татьяны Слипачук, он вернул его обратно на бархатную подушку солдату из президентского полка.

Тот, чеканя шел отошел от трибуны и выполнив строевой прием "кругом" повернулся лицом к залу. Именно в этот момент удостоверение и слетело с подушки и упало на пол. Однако, кто-то очень быстро отреагировал на это, поднял президентские корочки с пола, и водрузил их обратно.

Сам же президент Зеленский в этот момент слушал главу Конституционного суда Наталью Шапталу и не видел, что произошло у него за спиной.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский предложил подать в отставку Гройсману и его Кабмину.

Также мы рассказывали, что Зеленский перешел на русский язык во время слов о необходимости мира. "Нам эту войну заканчивать", - заявил президент.